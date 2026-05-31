Эксперт Тимофеев: в России младенческая смертность уменьшилась вдвое с 2012 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности в России снизился вдвое по сравнению с 2012 годом. Тогда на 1 тыс. родившихся приходилось примерно 8 смертей, сейчас — 4, рассказал ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
«В 2012 году значение показателя в России составляло 8,6 промилле, в ряде регионов уровень младенческой смертности был выше общероссийского, — привел он статистику. — В среднем по РФ уровень младенческой смертности в прошлом году составил 4 промилле».
Тимофеев пояснил, что существенно снизилась смертность от асфиксии и родовых травм, от инфекционных заболеваний, поддающихся профилактике. Кроме того, оборудование и квалификация врачей в роддомах сейчас позволяет выхаживать детей с экстремально низкой массой тела — от 500 г.