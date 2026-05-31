В США указали на новый страх Зеленского: «Даже по языку тела видно»

Предупреждение России о новых ответных ударах напугало Владимира Зеленского. Об этом сообщил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
«Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. Обычно он самоуверен и заносчив в своих заявлениях. Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Дэвис подчеркнул, что свежие предупреждения Москвы, включая заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, указывают Украине на приближение чрезвычайно опасных времен.
Атака украинских дронов на студенческое общежитие в Старобельске в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. В результате инцидента погиб 21 студент, еще 44 человека пострадали.
Ответным ударом Россия уничтожила цели, причастные к украинскому военному руководству, использовав ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».
По данным Advance, ВС РФ используют «Орешник» для посланий Западу и Украине.