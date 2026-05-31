Гросси: Удар беспилотника ВСУ по ЗАЭС ставит под угрозу ядерную безопасность

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ударом украинского БПЛА по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС (ЗАЭС). Эта атака ставит под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности, заявил он.

— МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что в субботу, 30 мая, дрон врезался в здание машинного зала, проделав в его стене отверстие. Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента, который ставит под угрозу как семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС. Они гласят, что «не должно быть никаких нападений со стороны или против» станции, — сказано в сообщении агентства в соцсети X.

Группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего при атаке беспилотника здания машинного зала.

— Это может быть первой атакой БПЛА на непосредственную территорию ЗАЭС с апреля 2024 года, — отметили в агентстве.

МАГАТЭ опубликует подробные данные по ситуации после того, как группа его сотрудников на ЗАЭС получит доступ к месту инцидента, соберет и передаст информацию.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможным ответом России на разрушение ЗАЭС может стать симметричный удар по АЭС на Украине или в странах НАТО, вовлеченных в украинский конфликт.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше