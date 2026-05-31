Гросси: Удар беспилотника ВСУ по ЗАЭС ставит под угрозу ядерную безопасность

— МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что в субботу, 30 мая, дрон врезался в здание машинного зала, проделав в его стене отверстие. Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента, который ставит под угрозу как семь важнейших принципов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и пять конкретных принципов защиты ЗАЭС. Они гласят, что «не должно быть никаких нападений со стороны или против» станции, — сказано в сообщении агентства в соцсети X.