Repubblica: Италия отправит около 100 военных и несколько истребителей в Румынию

Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в тренировочной миссии румынской армии. Об этом пишет издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.
Уточняется, что операция начнется 15 июня и продлится не меньше месяца. Малочисленный передовой отряд уже прибыл на военную базу в Румынии.
«Это ранее запланированная, хотя и не разглашавшаяся, операция, которая стала еще более актуальной после взрыва в Галаце», — говорится в материале.
Repubblica отмечает, что это якобы не миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства, а отдельная инициатива по подготовке румынских военных. Авиабаза в районе Констанцы, где пройдет обучение, также насчитывает около 4,5 тыс. американских военных.
29 мая украинский беспилотник долетел до румынского города Галац и ударил по многоквартирному дому.
Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, украинские дроны не впервые залетают в другие страны, а обвиняют при этому Москву.