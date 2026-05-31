Repubblica: Италия отправит около 100 военных и несколько истребителей в Румынию

С 15 июня Италия начнет отправку 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию.

Источник: Комсомольская правда

Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в тренировочной миссии румынской армии. Об этом пишет издание Repubblica со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что операция начнется 15 июня и продлится не меньше месяца. Малочисленный передовой отряд уже прибыл на военную базу в Румынии.

«Это ранее запланированная, хотя и не разглашавшаяся, операция, которая стала еще более актуальной после взрыва в Галаце», — говорится в материале.

Repubblica отмечает, что это якобы не миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства, а отдельная инициатива по подготовке румынских военных. Авиабаза в районе Констанцы, где пройдет обучение, также насчитывает около 4,5 тыс. американских военных.

29 мая украинский беспилотник долетел до румынского города Галац и ударил по многоквартирному дому.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, украинские дроны не впервые залетают в другие страны, а обвиняют при этому Москву.

