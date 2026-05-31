Украинская армия несет большие потери в Сумской области. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в российских силовых структурах.
— На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Черниговской области 27-й отдельный полк НГУ, — цитирует собеседника РИА Новости.
По информации источника, командование украинской армией активно использует в Сумской области подразделения, которые ранее находились в тыловых районах, а также бойцов, переброшенных из учебных центров.
В Сумской и Харьковской областях действует группировка ВС РФ «Север». За неделю ВСУ потеряли на данном участке фронта около 1245 военных, десять боевых бронемашин и 110 авто, уточняется в статье.
29 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС России за сутки взяли под контроль Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области.
26 мая в МО России также сообщили, что российские военные установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области.