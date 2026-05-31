Le Figaro: во Франции задержали 326 человек после победы ПСЖ в ЛЧ

Беспорядки распространились на Гавр, Ажен, Монпелье и Дижон, сообщила газета.

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала 326 человек во время беспорядков, охвативших несколько городов страны после победы парижского клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на данные МВД.

Издание уточняет, что 235 человек были задержаны в парижской агломерации.

«Празднования в некоторых городах, в том числе в Париже, сопровождаются беспорядками, в связи с чем было необходимо вмешательство сил правопорядка», — приводит газета заявление министерства.

Отмечается, что беспорядки распространились на Гавр (запад), Ажен (юго-запад), Монпелье (юг) и Дижон (восток). Ранее сообщалось о столкновениях фанатов с полицией в нескольких других городов Франции.

В финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште, парижский клуб обыграл английский «Арсенал». Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1, в серии пенальти ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французской команды в матче защищал российский вратарь Матвей Сафонов, который стал первым российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

