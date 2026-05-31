«Это же не столовая»: Немоляева высказалась против системы чаевых для актеров

Актриса Светлана Немоляева раскритиковала систему чаевых для артистов, которую ввели в московском Театре на Покровке.
— Никогда чаевых не было у актеров на спектаклях. Это же не столовая, не ресторан, — высказалась она в беседе с изданием «Абзац» и добавила, что не понимает таких нововведений.
Ранее актриса Ирина Безрукова поддержала систему чаевых для артистов, которую ввели в московском Театр на Покровке. Она заявила, что считает такую инициативу уместной, если зрителей не будут принуждать оставлять чаевые.
По ее словам, это может стать дополнительным способом поддержать понравившегося артиста для тех, кто не успел купить букет цветов перед спектаклем.
Нововведение в столичном «Покровка. Театре», позволяющее зрителям оставлять чаевые актерам, вызвало шквал критики со стороны деятелей российского театра. Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер назвал эту практику «безумием». Он заявил, что театр — это не ресторан, и подобные формы поощрения артистов неприемлемы.