В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от клещей

Как рассказал в интервью агентству РИА Новости ведущий специалист лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, уберечься от укусов клещей помогут несколько несложных, но эффективных мер. В их число входит ношение закрытой одежды, использование специальных защитных спреев, а также внимательный осмотр себя, детей и домашних питомцев после возвращения с прогулки.
По словам эксперта, для того чтобы свести риски к минимуму, следует придерживаться определённых профилактических правил. Отправляясь на природу — будь то лесопарковая зона или просто парк — необходимо надевать светлую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, а брюки обязательно заправлять в носки.
Кроме того, специалист рекомендует применять специальные аэрозоли и спреи, которые отпугивают клещей. После каждого пребывания на природе нужно тщательно осматривать себя, детей и домашних животных. Если же клещ всё-таки был обнаружен на коже, Лебедев советует постараться удалить его самостоятельно с помощью пинцета либо специального приспособления, либо же обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в российском регионе рой комаров атаковал бегунов и укусил девушку в глаз.