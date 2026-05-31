Стало известно, как флаг РФ появился на поле после победы ПСЖ в Будапеште

Журналистка и блогер Полина Лысенко рассказала подробности того, как супруга российского вратаря Матвея Сафонова Марина вынесла российский триколор на поле после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.
Оказалось, что они вместе с Мариной буквально собрали его из частей французского флага. Соответствующее видео Лысенко опубликовала в Telegram-канале.
После того как объявили победителя, Марина набросила на плечи российский флаг и спустилась с трибун к футболистам, праздновавшим чемпионский титул. Кроме того, в своем Telegram-канале она разместила видео с поздравлениями в адрес спортсменов.
30 мая ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал», благодаря чему парижский клуб второй год подряд выиграл Лигу чемпионов.
При этом во французской столице неспокойно — после триумфальной победы ПСЖ фанаты сожгли машину в центре Парижа, а также устроили перепалку с правоохранителями.