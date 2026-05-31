В Хабаровском крае изменят систему оповещения при ЧС

С 1 июня в России начнут действовать обновлённые требования к системам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, — сообщает МЧС России.
Изменения касаются порядка информирования граждан, технического оснащения систем оповещения и взаимодействия различных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для Хабаровского края вопрос остаётся особенно важным. Регион регулярно сталкивается с паводками, лесными пожарами и неблагоприятными погодными явлениями, поэтому скорость доведения информации до населения напрямую влияет на безопасность людей.
Специалисты отмечают, что современные системы должны обеспечивать максимально быстрое информирование жителей через различные каналы связи — от сирен и громкоговорителей до мобильной связи и цифровых сервисов.
Новые требования направлены на повышение надёжности всей системы предупреждения населения и сокращение времени реагирования в экстренных ситуациях.