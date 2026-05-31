Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае изменят систему оповещения при ЧС

Новые требования вступят в силу с начала июня.

С 1 июня в России начнут действовать обновлённые требования к системам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, — сообщает МЧС России.

Изменения касаются порядка информирования граждан, технического оснащения систем оповещения и взаимодействия различных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для Хабаровского края вопрос остаётся особенно важным. Регион регулярно сталкивается с паводками, лесными пожарами и неблагоприятными погодными явлениями, поэтому скорость доведения информации до населения напрямую влияет на безопасность людей.

Специалисты отмечают, что современные системы должны обеспечивать максимально быстрое информирование жителей через различные каналы связи — от сирен и громкоговорителей до мобильной связи и цифровых сервисов.

Новые требования направлены на повышение надёжности всей системы предупреждения населения и сокращение времени реагирования в экстренных ситуациях.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше