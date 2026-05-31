Нескольких нарушителей пожарной безопасности выявили полицейские Хабаровского района

В работе правоохранителям помогают фотоловушки, установленные в лесных массивах. Так, в районе 24-го километра Владивостокского шоссе, замечены три подобных факта. «Граждане, проживающие в Хабаровске, на личных автомобилях осуществляли свалку веток и корней деревьев. В отношении каждого правонарушителя составлены протоколы об административном правонарушении», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.