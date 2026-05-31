Гинцбург заявил, что в России нет необходимости создавать лекарство от Эболы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Россия не нуждается в создании специализированного лекарства от Эболы, потому что заболевание не обладает пандемическим потенциалом на территории РФ, сказал ТАСС научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — отметил Гинцбург.
Он добавил, что сейчас Эбола лечится симптоматически. Лечение направлено прежде всего на то, чтобы человек не умер, и его организм успел бы выработать антитела, на это в среднем уходит от 10 до 12 дней.