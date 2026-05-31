Лихорадка Эбола распространяется в Конго с беспрецедентной скоростью

В международной гуманитарной организации «Врачи без границ» сообщили о беспрецедентной скорости распространения лихорадки Эбола на востоке Демократической республики Конго (ДРК). С тревожным предупреждением выступил замдиректора «Врачей без границ» по операциям Алан Гонсалес во время визита гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса в город Буниа.
Он пояснил, что речь идет о провинции Итури на востоке ДРК. И отметил, что ранее при вспышках Эболы никогда не фиксировалось такого большого числа заражения за столь короткое время после официального объявления о начале эпидемии.
«Через две недели обстановка по-прежнему вызывает серьезные опасения, а принимаемые меры не поспевают за распространением болезни», — отметил Гонсалес, подчеркнув, что закрытие границ и аэропортов приводит к задержкам в доставке лекарств, гуманитарной помощи и специализированного персонала.
Ранее KP.RU писал, что ВОЗ объявила вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола (штамм Бундибугйо), в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения. Это не пандемия, но значит, что ситуация разрастается в регионе и требует скоординированных действий.
Предполагаемое число погибших от вируса Эбола в ДР Конго уже превышает отметку в 200 человек: зарегистрировано 204 случая смерти, предположительно вызванных вирусом, и 867 предположительных случаев заражения.