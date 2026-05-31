Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве назвали срок восстановления организма после отказа от курения

РИА Новости: организм начинает восстанавливаться сразу после отказа от курения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Организм начинает восстанавливаться почти сразу после отказа от курения, дыхание и кровообращение улучшаются уже в первые месяцы, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

«Организм начинает восстанавливаться практически сразу после отказа от курения. Уже в первые месяцы улучшается дыхание и кровообращение, а в течение года риск сердечнососудистой смерти снижается примерно вдвое», — сказала Гамбарян.

Эксперт подчеркнула, что безопасного уровня курения или безопасного вейпа не существует, но есть эффективная помощь — это консультации специалистов, лечение зависимости и программы поддержки.