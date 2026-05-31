Мужчина в Турции ранил пятерых человек, пытаясь застрелить змею

Мужчина в Турции открыл огонь по змее и случайно ранил при этом пятерых человек. Об этом сообщил в субботу, 30 мая, телеканал Trt Haber.
Инцидент случился в районе Сиверек провинции Шанлыурфа. Сельский житель по имени Устюнташ увидел около дома змею, взял охотничье ружье и стал по ней стрелять.
В результате стрельбы ранения получили пять находившихся рядом человек, в том числе трое маленьких детей — их задело дробью и посекло осколками камней.
В село приехали жандармерия и медицинские бригады. Пострадавших доставили в больницу. В статье отмечается, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
Что стало со змеей — неизвестно.
16 мая Shot сообщил, что в нескольких регионах России зафиксировали первые в этом сезоне случаи укусов гадюк и других змей. Пострадавшие попали в больницы с тяжелой интоксикацией. В Саратовской области змея укусила женщину во время работы в огороде. Пострадавшая несколько дней провела в реанимации. В Свердловской области после укусов госпитализировали трех человек с сильной болью, головокружением и признаками отравления организма.