Мужчина в Турции ранил пятерых человек, пытаясь застрелить змею

16 мая Shot сообщил, что в нескольких регионах России зафиксировали первые в этом сезоне случаи укусов гадюк и других змей. Пострадавшие попали в больницы с тяжелой интоксикацией. В Саратовской области змея укусила женщину во время работы в огороде. Пострадавшая несколько дней провела в реанимации. В Свердловской области после укусов госпитализировали трех человек с сильной болью, головокружением и признаками отравления организма.