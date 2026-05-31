Новая норма: Врач рассказал, почему молодые россияне всё чаще болеют диабетом и гепатозом

Ранее в России расширили объёмы медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом по программе ОМС. В 2025 году число комплексных посещений таких школ достигло 879,2 тысячи — втрое больше, чем в 2023 году. Финансирование выросло более чем в четыре раза и составило 1,5 млрд рублей. На 2026 год предусмотрено 820 тысяч посещений диабетических школ. Также увеличились объёмы диспансерного наблюдения взрослых пациентов с инсулиннезависимым диабетом: в 2025 году оказали около 6,2 млн случаев помощи, а на 2026 год утвердили примерно 8,7 млн случаев на 19,6 млрд рублей.