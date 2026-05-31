В Минобрнауки рассказали о новых правилах приема в аспирантуру

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минобрнауки России изменило правила приема в аспирантуру, теперь в электронном формате поступающие смогут подать заявление только через «Госуслуги», а целевая квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что сроки приема и зачисления, а также иные основные правила приема в аспирантуру сохранены без изменений.
«Заявление о приеме в аспирантуру начиная с 2026 г. поступающие смогут подать через портал “Госуслуги”, лично в образовательную организацию или направить его через оператора почтовой связи. Подача заявления о приеме в аспирантуру через информационные системы вуза с 2026 г. упраздняется», — говорится в сообщении.
Кроме того, для увеличения заполнения целевой квоты при поступлении в аспирантуру на целевое обучение, с 2026 года квота будет устанавливаться с указанием конкретных заказчиков целевого обучения, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест, то есть будет полностью детализироваться. Так, целевое место будет закрепляться за конкретным заказчиком.
В министерстве добавили, что общее число аспирантов российских университетов и научных организаций возросло с 87,75 тысяч в 2020 году до 126,2 тысяч в 2025 году, или на 44%.