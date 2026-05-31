Подачу электроэнергии должникам ограничат в Приморье

Ресурсоснабжающая компания разослала 13 тысяч предупреждений неплательщикам.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье вводят массовые ограничения подачи электрической энергии и горячей воды. Причиной такого решения стало значительное увеличение задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Общая сумма долга за энергоресурсы превысила 5,8 миллиарда рублей. Компания уже направила жителям около 13 тысяч уведомлений. По закону, если в течение 20 дней после получения извещения клиент не погасит задолженность, подачу ресурсов ограничат. При этом процедура проводится без повторного предупреждения и не требует присутствия собственника.

Мобильные бригады приступят к отключениям по адресам неплательщиков в ближайшие дни. Чтобы возобновить электроснабжение, потребителю придется оплатить не только текущий долг, но и пени за просрочку платежей.

«При частичной оплате квитанций с единым штрих-кодом средства распределяются пропорционально между всеми услугами, указанными в счете. В результате по всем услугам формируется задолженность, что может стать основанием для введения ограничений», — предупредили в ресурсоснабжающей компании.

Энергетики просят жителей вовремя оплачивать счета за свет и тепло. Если у потребителя нет возможности погасить всю сумму сразу, он может обратиться в компанию для заключения соглашения о поэтапной выплате средств небольшими частями.