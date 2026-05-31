Некоторые россияне получат в июне две пенсии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Две пенсии в июне смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, которые после службы заработали необходимый трудовой стаж, сообщила РИА Новости кандидат экономических наук, заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — сказала Коваленко.
Эксперт уточнила, что при соблюдении этих условий пенсионер сможет одновременно получать выплаты от Социального фонда России и от силового ведомства.
По словам Коваленко, право на две пенсии также имеют космонавты, сотрудники летного состава, участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы и члены семей погибших военнослужащих.