NASA: мощность взрыва метеора над США составила 300 тонн тротила

«Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час (120,7 тыс. км/ч — прим. ТАСС) и распался на части на высоте 40 миль (64,3 км — прим. ТАСС) над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира, — говорится в заявлении NASA. — Энергия, высвободившаяся при его разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет грохот».