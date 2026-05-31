Онищенко заявил, что отмена ЕГЭ будет хуже его введения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Отмена ЕГЭ станет еще худшим решением, чем его введение. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Отмена ЕГЭ — это будет еще хуже, чем его введение. Прием экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает. И учителей в школах не осталось, которые знают, как это [проводить экзамены по другим методикам] делать», — сказал Онищенко.
При этом он пояснил, что не говорит о ребятах, которые «совсем по другой методике обучаются сегодня».