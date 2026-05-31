Даванков потребовал лишить «Соловьев Live» госфинансирования после слов ведущего

Заместитель председателя Государственной думы РФ Владислав Даванков призвал лишить канал «Соловьев Live» госфинансирования. Он заявил, что не понимает зачем и для кого вещает это СМИ.

— Я думал, что люди оттуда доносят позицию военных спецоперации, продвигают идею, что это герои и пример для подражания. Больше я так не считаю, — написал парламентарий в Telegram-канале.

Даванков не согласился с позицией ведущего «Соловьев Live» Сергея Карнаухова, который считает нормальным, когда супруг приходит со спецоперации и бьет жену.

— Карнаухов считает домашнее насилие нормальным. И мне противно от того, что такие люди получают трибуну на канале, который живет за счет госфинансирования, — подчеркнул он.

Вице-спикер призвал «Соловьев Live» выбрать — «разогнать быдло-ведущих или отказаться от государственного финансирования и работать за донаты».

30 апреля сообщалось, что жительница Петербурга, которая добивается возбуждения дела после домашнего насилия, получила из полиции официальный ответ, в котором ее имя якобы оказалось связано с нецензурным оскорблением в названии документа.