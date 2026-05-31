В Хабаровске губернатор поздравил горожан с 168-летием города

У Хабаровска сегодня особая дата — 168 лет со дня основания. С Днём города жителей краевой столицы поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Он напомнил, что история города началась на берегах Амура с военного поста, который за десятилетия вырос в крупнейший центр Дальнего Востока и важный узел развития региона.
«Сегодня это крупнейший город Дальнего Востока, транспортный и логистический узел, центр развития и международного сотрудничества, образовательная и культурная столица», — отметил губернатор.
Отдельное внимание в своём обращении он уделил жителям города.
«Но главное богатство города — это не выгодное географическое положение, не природные ресурсы и даже не великий Амур. Главное — это вы, уважаемые хабаровчане», — сказал Дмитрий Демешин.
По словам губернатора, День города объединяет всех жителей края, а сам Хабаровск с каждым годом становится более удобным и комфортным для жизни.
Он пожелал краевой столице процветания и дальнейшего развития.