Стало известно, к чему приведет потеря российского рынка для Армении

Потеря российского рынка может оставить Армению практически без доходов от экспорта клубники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ООН Comtrade.
Согласно статистике, за 11 месяцев 2025 года Армения экспортировала в РФ клубники на 12,14 млн долларов. Всего за этот период было продано ягод на 12,51 млн долларов.
По данным агентства, в 2025 году Армения поставила в Россию клубники на сумму примерно 13,25 млн долларов. Это соответствует 97% от всего экспорта в размере 13,65 млн.
Кроме России, армянские ягоды в прошлом году в небольших объемах экспортировались в Объединенные Арабские Эмираты — 263 тыс. долларов за 11 месяцев, Катар — 104 тыс. и Казахстан.
Напомним, что 30 мая Россия временно ограничила ввоз томатов, огурцов, клубники, зелени, перцев из Армении. При этом дефицита этих продуктов в России не ожидается.