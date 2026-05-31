Россиян успокоили на фоне вспышки Эболы за рубежом: нам вирус не грозит

В России нет необходимости создавать специальное лекарство от Эболы, поскольку болезнь не представляет угрозы пандемии в стране. Об этом ТАСС сообщил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит», — сказал эксперт.
Он также отметил, что в настоящее время лихорадка Эбола лечится только симптоматически. Лечение прежде всего помогает человеку выжить, пока организм сам вырабатывает антитела, на что в среднем уходит 10−12 дней.
По словам эпидемиолога Геннадия Онищенко, ситуация с Эболой в мире достаточно серьезная, поэтому пренебрегать происходящим нельзя.
При этом ВОЗ на днях сообщила о 906 возможных случаях заражения Эболой в Демократической Республике Конго.