В ОП рассказали, что теперь практически нельзя оставить школьника на второй год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Школьников в России нельзя оставить на второй год без согласия родителей, за исключением выпускных классов, но и там применение этой меры сильно ограничено. Более того, сам термин «на второй год» официально не существует, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В действующем законодательстве нет юридического понятия “остаться на второй год”, есть понятие “повторное обучение”. Обязательное условие для того, чтобы оставить школьника на повторное обучение, — письменное согласие родителей при условии, что класс не выпускной (4-й, 9-й и 11-й — прим. ТАСС). Если родители против, то администрация школы не вправе отправлять школьника на повторное обучение», — сказал Машаров.
Что касается выпускных классов, то, как отметил эксперт, согласно закону «Об образовании в РФ», школьники, не освоившие основные образовательные программы, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. «То есть, выпускники 4-го, 9-го и 11-го классов при наличии академической задолженности не могут быть переведены в следующий класс и по усмотрению родителей оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану», — пояснил Машаров.
Он при этом подчеркнул, что «ни учителя, ни администрация школы, ни родители не заинтересованы в том, чтобы были второгодники в школе».
По словам члена ОП РФ, ученики не выпускных классов, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам в течение одного года.