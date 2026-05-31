Трамп показал интригующее ИИ-фото: что оказалось на крыше Белого дома

Президент США Дональд Трамп выложил изображение, вероятно созданное нейросетью. На нем изображены дроны на крыше нового банкетного зала в Белом доме.
Помимо дронов, на созданной нейросетью картинке присутствуют и военные США.
«Дронопорт на крыше здания банкетного зала Белого дома», — написал американский глава в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп рассказал, что снес Восточное крыло исторической резиденции, потому что под Белым домом строят гигантский бункер площадью 27,5 тыс. кв. м.
Американский президент нередко пользуется нейросетями для генерации изображений. Накануне он опубликовал ИИ-фото с восьмью бывшими чиновниками США в тюремных робах с табличками, содержащими их имена. Среди этих людей оказались Барак Обама, Бен Родс, Джон Бреннан, Джеймс Клаппер и другие.