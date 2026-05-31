Зеленский заявил о подготовке важных переговоров с Европой

Украинский президент Владимир Зеленский в субботу, 30 мая, провел «специальное совещание» с участием главы офиса президента Кирилла Буданова*, министра энергетики Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Рустема Умерова. По итогам встречи глава Украины анонсировал «важные переговоры» с Европой.
По его словам, обсуждались поставки ПВО, двусторонние документы по производству и поставкам БПЛА. Также обсуждалась сделка по дронам с Евросоюзом и подготовка встреч в нескольких форматах.
— Мы готовимся к важным переговорам — пока без публичных подробностей, — написал Зеленский в Telegram-канале.
Он сообщил, что ожидаются «новые решения в поддержку Украины, в частности энергетики». Кроме того, украинский лидер призвал профильные ведомства активизировать обмены пленными с РФ, передает RT.
29 мая Владимир Зеленский заявил, что, по сообщениям разведывательных служб, Россия готовит новый массированный удар по территории Украины. Он отметил, что передал соответствующую информацию канцлеру Австрии Кристиану Штокеру во время встречи.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.