Мошенники стали внедрять схемы со страховыми выплатами для отслуживших в армии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дистанционные мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Согласно этим данным, мужчине звонит неизвестный от имени представителя Минобороны и сообщает, что ему положены «страховые выплаты». Для их оформления нужно подготовить документы и уточнить паспортные данные и ИНН.
Затем мошенники действуют по стандартной схеме: жертве сначала звонит лжесотрудник технической поддержки портала «Госуслуги», который сообщает о краже личных данных и переводе денег на помощь украинской армии, потом подключается псевдосотрудник ФСБ. Сначала он угрожает уголовной ответственностью, обещает помощь, предлагая все накопления перевести на так называемый безопасный счет.
В МВД в связи с распространением схемы призвали проверять информацию о выплатах, наградах через официальные каналы.