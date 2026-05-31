В Хабаровске байкеры попали на видео во время ночных водных игр

Госавтоинспекция устанавливает личности водителей после публикации видео в сети.

В Хабаровске полиция проводит проверку после появления в интернете видеозаписи с группой мотоциклистов, грубо нарушающих Правила дорожного движения, — сообщает Госавтоинспекция.

По данным ведомства, запись была выявлена в ходе мониторинга информационного пространства. На видео зафиксировано ночное движение мотоциклистов по улице Пионерской, во время которого участники группы неоднократно нарушали ПДД.

На видео, ставшем вирусным в сети, группа мотоциклистов в Хабаровске разнообразила ночную поездку водными «стрельбами» — участники использовали водяные пистолеты прямо во время движения.

Видно, как участники группы во время движения по улице Пионерской «обстреливают» друг друга водой. По словам очевидцев, в эпизоды попадали и случайные прохожие.

Однако основное внимание правоохранительных органов привлекли не сами водные игры, а возможные нарушения правил дорожного движения. Сейчас полицейские устанавливают личности участников. После проверки им может грозить административная ответственность.

В полиции напоминают, что подобные действия на дороге создают угрозу безопасности как для самих мотоциклистов, так и для других участников движения.