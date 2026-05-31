Ограничения на продажу бензина в Крыму с 31 мая: главное

Ограничения на продажу бензина вводятся в Крыму начиная с 31 мая. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов.
Так, бензин АИ-95 в республике Крым будут отпускать без ограничений по талонам в первую очередь для коммунальных и социальных нужд. Заправки «АТАН» и «ТЭС» перейдут на продажу данной марки исключительно по талонам.
«Вместе с тем по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена», — написал Аксенов в Telegram-канале.
Губернатор Аксенов подчеркнул, что ситуация должна прийти в норму в течение 30 дней.
Напомним, что 29 мая в Крыму ввели ограничения на объем продажи бензина марки АИ-95 до 20 литров за день.