Ограничения на продажу бензина в Крыму с 31 мая: главное

В Крыму вводят ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на продажу бензина вводятся в Крыму начиная с 31 мая. Об этом сообщил губернатор республики Сергей Аксенов.

Так, бензин АИ-95 в республике Крым будут отпускать без ограничений по талонам в первую очередь для коммунальных и социальных нужд. Заправки «АТАН» и «ТЭС» перейдут на продажу данной марки исключительно по талонам.

«Вместе с тем по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена», — написал Аксенов в Telegram-канале.

Губернатор Аксенов подчеркнул, что ситуация должна прийти в норму в течение 30 дней.

Напомним, что 29 мая в Крыму ввели ограничения на объем продажи бензина марки АИ-95 до 20 литров за день.

