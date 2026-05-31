«Кипящее» море и рваные снасти: гигантские голубые тунцы зашли в залив Петра Великого

Приморские рыбаки столкнулись с невиданной ранее аномалией в заливе Петра Великого. Вода в акватории буквально «кипит» от крупного голубого тунца. Вместо радости от улова профессиональные спортсмены удивлены: хищник рвёт оснастку, а его внезапное появление грозит кардинальной сменой пищевой цепочки в регионе, сообщила пресс-служба Федерации рыболовного спорта Приморского края.
30 и 31 мая рыбаки, вышедшие на промысел, массово фиксируют повреждение снастей. Причиной оказался голубой тунец, вес особей достигает 100 килограммов и более.
«Обычно голубой тунец заходит в воды залива Петра Великого в конце июля — августе. В мае такие прецеденты ранее не фиксировались», — рассказал руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Рассохин.
Причины резкого изменения миграционных маршрутов пока не называются, однако эксперты связывают это с глобальными изменениями температурного режима и кормовой базы.
В Федерации подчеркивают, что новость не является позитивной для экосистемы. Хотя отдельным удачникам, таким как Данила Рассохин (известный под псевдонимом Бобёр) и рыбак по прозвищу «Погранец», удалось похвастаться утренним уловом, общая картина тревожна.
«У нас в заливе уже наблюдается скумбрия и лакедра, теперь зашел тунец. Подсказка от природы: кто следующий в этой пищевой цепочке? Правильно, белая акула», — предупреждают в федерации.
Специалисты напоминают, что за перемещением крупных тунцов часто следуют высшие хищники, венчающие океаническую пирамиду. Выход белой акулы к границам Приморья может представлять прямую опасность не только для рыбаков-любителей, но и для купающихся.
Федерация призывает рыболовов-спортсменов и отдыхающих проявлять предельную осторожность, использовать усиленные поводки, а при обнаружении акульих следов немедленно покидать воду.