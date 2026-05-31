Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кипящее» море и рваные снасти: гигантские голубые тунцы зашли в залив Петра Великого

Специалисты бьют тревогу из-за возможного появления белых акул.

Источник: пресс-служба Федерации рыболовного спорта Приморского края

Приморские рыбаки столкнулись с невиданной ранее аномалией в заливе Петра Великого. Вода в акватории буквально «кипит» от крупного голубого тунца. Вместо радости от улова профессиональные спортсмены удивлены: хищник рвёт оснастку, а его внезапное появление грозит кардинальной сменой пищевой цепочки в регионе, сообщила пресс-служба Федерации рыболовного спорта Приморского края.

30 и 31 мая рыбаки, вышедшие на промысел, массово фиксируют повреждение снастей. Причиной оказался голубой тунец, вес особей достигает 100 килограммов и более.

«Обычно голубой тунец заходит в воды залива Петра Великого в конце июля — августе. В мае такие прецеденты ранее не фиксировались», — рассказал руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Приморского края Данила Рассохин.

Причины резкого изменения миграционных маршрутов пока не называются, однако эксперты связывают это с глобальными изменениями температурного режима и кормовой базы.

В Федерации подчеркивают, что новость не является позитивной для экосистемы. Хотя отдельным удачникам, таким как Данила Рассохин (известный под псевдонимом Бобёр) и рыбак по прозвищу «Погранец», удалось похвастаться утренним уловом, общая картина тревожна.

«У нас в заливе уже наблюдается скумбрия и лакедра, теперь зашел тунец. Подсказка от природы: кто следующий в этой пищевой цепочке? Правильно, белая акула», — предупреждают в федерации.

Специалисты напоминают, что за перемещением крупных тунцов часто следуют высшие хищники, венчающие океаническую пирамиду. Выход белой акулы к границам Приморья может представлять прямую опасность не только для рыбаков-любителей, но и для купающихся.

Федерация призывает рыболовов-спортсменов и отдыхающих проявлять предельную осторожность, использовать усиленные поводки, а при обнаружении акульих следов немедленно покидать воду.