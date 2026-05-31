В Минздраве заявили о возможности влиять на процесс старения ​

РИА Новости: Минздрав разработал рекомендации по борьбе с признаками старения.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Система здравоохранения России располагает инструментами для эффективного влияния на процессы старения организма человека, также разработаны клинические рекомендации для лечения болезней, риск развития которых увеличивается с возрастом, сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Сегодня мы умеем и диагностировать, и лечить синдромы старения. Мы можем эффективно влиять на здоровье и восстанавливать его. Глубокое заблуждение, что если человек старый, то сделать уже ничего нельзя. Это абсолютно несовременный взгляд на медицину и возможности человека», — сказала Ткачева.

По словам главного гериатра страны, министерством здравоохранения России разработаны актуальные клинические рекомендации, которые описывают необходимые меры борьбы с признаками старения человека.​