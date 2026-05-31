В Хабаровском крае 31 мая ожидается потепление до 28 градусов

В южных районах края установится сухая и тёплая погода без существенных осадков. Ночные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла, дневные — от 23 до 28 градусов выше нуля. Ветер южных направлений, 5−12 метров в секунду. В центральных районах также без осадков. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 6 градусов, днём — от 16 до 26 тепла. Ветер различных направлений, 4−14 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.