В Хабаровском крае 31 мая ожидается потепление до 28 градусов

В Хабаровском крае 31 мая опасных метеорологических явлений не ожидается. Синоптики прогнозируют заметное потепление на юге и в центральных районах региона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночью и утром пройдёт небольшой дождь, днём осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов выше нуля, днём воздух прогреется до 24−26 градусов тепла. Ветер будет дуть южных направлений со скоростью 4−11 метров в секунду.
В южных районах края установится сухая и тёплая погода без существенных осадков. Ночные температуры составят от 2 до 7 градусов тепла, дневные — от 23 до 28 градусов выше нуля. Ветер южных направлений, 5−12 метров в секунду. В центральных районах также без осадков. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 6 градусов, днём — от 16 до 26 тепла. Ветер различных направлений, 4−14 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 15−20 метров в секунду.
На севере края сохранится неустойчивая погода. В Ульчском, Николаевском и Аяно-Майском районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночные температуры здесь от минус 3 до плюс 4 градусов, дневные — от 7 до 18 тепла. Ветер различных направлений, 4−12 метров в секунду, в Ульчском и Николаевском районах порывы до 15−20 метров в секунду.
