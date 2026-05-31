Стали известны подробности взрыва метеора над США: в NASA назвали пугающие цифры

«Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час и распался на части на высоте 40 миль над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира», — говорится в сообщении.
В NASА уточнили, вошедший в атмосферу болид был природного происхождения — ни космический мусор, ни спутник не могли дать такой эффект.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что жители американского штата Массачусетс услышали мощный звук. Он был похож на взрывы. Позднее агентство Associated Press проинформировало, что причиной грохота в штате Массачусетс стал вошедший в атмосферу метеор.