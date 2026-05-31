Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности взрыва метеора над США: в NASA назвали пугающие цифры

NASA: Мощность взрыва метеора над Массачусетсом составила 300 тонн тротила.

Источник: Комсомольская правда

Метеорит, напугавший жителей Массачусетса, распался при скорости свыше 120 тыс. км/ч. Сила взрыва достигла примерно 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час и распался на части на высоте 40 миль над северо-восточной частью Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира», — говорится в сообщении.

В NASА уточнили, вошедший в атмосферу болид был природного происхождения — ни космический мусор, ни спутник не могли дать такой эффект.

Немногим ранее KP.RU сообщал, что жители американского штата Массачусетс услышали мощный звук. Он был похож на взрывы. Позднее агентство Associated Press проинформировало, что причиной грохота в штате Массачусетс стал вошедший в атмосферу метеор.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше