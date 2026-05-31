В Хабаровске за сутки горели заброшенное здание и дачные постройки

Пожарные МЧС ликвидировали 12 техногенных возгораний, особый режим сохраняется в 16 районах.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 12 техногенных пожаров, шесть из которых случились в жилом секторе, а также на 4 возгорания сухой растительности. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в краевом центре на улице Гагарина загорелось одноэтажное деревянное заброшенное здание. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. Пожарные справились с возгоранием за 55 минут. Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Ещё один вызов поступил с переулка Памирского в Хабаровске. На частной территории горели две деревянные надворные постройки, также обгорели стена и кровля деревянного дачного дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Бойцам МЧС потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Никто не пострадал. Причины устанавливаются дознавателями.

В Амурске на Западном шоссе на открытой территории производственного объекта в бункере горели отходы деревообработки на площади 4 квадратных метра. Пожар полностью ликвидировали за полтора часа. Пострадавших нет.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 16 муниципальных образований края, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Солнечный, Вяземский, Бикинский, Советско-Гаванский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, Нанайский, Ульчский районы, районы имени Полины Осипенко и имени Лазо. На ликвидацию последствий ДТП спасатели привлекались пять раз. На аварийно-спасательные работы — дважды. На маршрутах остаются под контролем две туристские группы общей численностью 15 человек.

