В Хабаровске мэр назвал город символом красоты и комфорта

В Хабаровске с Днём города жителей поздравил мэр Сергей Кравчук в своём МАХ канале.
В обращении он отметил, что за 168 лет краевая столица прошла путь от военного поста до одного из крупнейших центров Дальнего Востока.
Глава города напомнил, что сегодня Хабаровск является Городом воинской славы, крупным промышленным, научным и культурным центром на дальневосточных рубежах России.
«Хабаровск хранит память о героических страницах войн, чтит подвиг своих жителей, а патриотизм наших земляков, стоящих сегодня на защите Родины, достоин самого глубокого уважения», — отметил Сергей Кравчук.
По словам мэра, город продолжает развиваться благодаря труду жителей и поддержке федеральных и региональных властей. В Хабаровске строятся жилые дома и социальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, создаётся новая инфраструктура.
Отдельно Сергей Кравчук подчеркнул, что каждый житель вносит свой вклад в развитие краевой столицы.
«Мы гордимся достижениями города и верим в его будущее. Каждый из нас своим трудом вносит вклад в процветание малой родины», — говорится в поздравлении.
Мэр пожелал хабаровчанам здоровья, благополучия и новых поводов гордиться родным городом.