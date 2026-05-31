В Госдуме предложили меры для стимулирования отказа от курения

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) ежегодно отмечается во всем мире 31 мая. День был учрежден в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям, а также к эффективным мерам политики по снижению уровня потребления табака.