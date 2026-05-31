В ЕАО росгвардейцы и полиция выявили 67 нарушителей среди мигрантов

В Еврейской автономной области завершился четвёртый этап операции «Мигрант», проверено около 500 иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Еврейской автономной области спецподразделения Росгвардии и полиции провели масштабный рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства. По итогам операции троих иностранцев ожидает принудительная депортация. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в официальном канале Росгвардии по Восточному округу, в регионе завершился четвёртый этап оперативно-профилактической операции «Мигрант». В ходе рейдов было проверено около 500 иностранных граждан. В результате выявлено 67 правонарушений. Особое внимание уделялось сфере трудовой миграции, где зафиксировано 23 случая незаконной занятости. Работодатели, допустившие несоблюдение требований закона, привлечены к ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила более двухсот тысяч рублей.

Кроме того, в ходе операции установлены четыре иностранца, находившихся на территории России без законных оснований. Трое из них будут выдворены за пределы страны в принудительном порядке, ещё один оштрафован. Трём лицам без российского гражданства также запрещён въезд в Российскую Федерацию. В ведомстве подчеркнули, что проведённые мероприятия способствовали укреплению правопорядка, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

