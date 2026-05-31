Стоматолог Логинов назвал самые вредные для зубов продукты

Еда, содержащая простые углеводы, оказывает наиболее негативное воздействие на состояние наших зубов в течение дня, рассказал РИА Новости старший преподаватель Института стоматологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Константин Логинов.
Булочки, бутерброды, мороженое, пирожные и кофе попали в список еды, оказывающей наиболее негативное влияние на состояние зубов.
«То, что мы привыкли к перекусам: бутербродики, булочки, сладкое, пирожные — вот это все способствует тому, что в полости рта снижается pH полости рта (уровень кислотно-щелочного баланса слюны, от которого напрямую зависит здоровье зубов — ред.). И липкая сладкая пища служит едой, прежде всего, для патогена, который находится в полости рта», — сказал стоматолог.
Врач отметил, что консистенция мягкой пищи, ее состав и простые углеводы в ней являются идеальной средой для патогена. В этом случае неизбежно снижение pH полости рта и наступление деминерализации тканей. Приводят к этому, по словам специалиста, частые перекусы и «чашечки кофе».
«В этих случаях, после приема пищи, лучше всего использовать ирригаторы или просто попить водички и пополоскать полость рта после приема пищи. Вот это будет идеальным форматом для защиты нашей полости рта», — рассказал врач.