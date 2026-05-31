«Сухой закон»: Приморье отметит День защиты детей без спиртного

1 июня в Приморье вводится полный запрет на розничную продажу алкоголя — в связи с празднованием Международного дня защиты детей. Как уточнили в региональном Министерстве промышленности и торговли, «сухой закон» будет действовать с 00.00 1 июня до 10.00 2 июня на всей территории края, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Под запрет попадает вся алкогольная продукция, включая пиво и слабоалкогольные напитки на его основе.
«Продажа алкоголя разрешена только в точках общепита и магазинах беспошлинной торговли», — сообщили в ведомстве.
Нарушителям грозят значительные штрафы — до 300 тысяч рублей, а также репутационные последствия. Напомним, с 2023 года в Приморье действуют запрет на продажу алкоголя с 22.00 до 10.00 ежедневно, а также полный запрет в День знаний (1 сентября) и в дни проведения торжеств «Последний звонок».