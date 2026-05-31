В Хабаровском крае семьям вернут часть уплаченных налогов

С 1 июня семьи в Хабаровском крае смогут оформить новую ежегодную выплату, которая фактически позволит вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, — сообщает Социальный фонд России.
Мера рассчитана на работающих родителей, воспитывающих не менее двух детей. Получить деньги смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. После проверки доходов государство пересчитает ранее уплаченный НДФЛ по сниженной ставке и вернёт разницу.
Подать заявление можно через портал госуслуг, отделения Социального фонда или МФЦ. Выплата будет назначаться ежегодно после подтверждения права на получение поддержки.
Для Хабаровского края нововведение может оказаться особенно востребованным на фоне роста расходов семей на жильё, продукты и подготовку детей к школе. Власти рассчитывают, что новая мера позволит частично снизить финансовую нагрузку на родителей.