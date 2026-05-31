Рацион перед экзаменами: Life.ru узнал, как нужно питаться, чтобы сдать ЕГЭ и сессию на «отлично»

Во время подготовки к экзаменам перекусы становятся частью режима. Важно, чтобы они не перегружали рацион лишними калориями и сахаром. Лучше делать ставку на протеиновые снеки. Достаточное количество белка в рационе связано с поддержанием когнитивных функций и ощущением сытости. Это особенно важно, когда нет возможности планировать три полноценных приёма пищи в день. Обратите внимание на йогурты без добавленного сахара и сыры, орехи, мясо и птицу. Среди растительных вариантов — киноа, тофу и бобовые.