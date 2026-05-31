В Хабаровске перекроют центр города из-за крестного хода и парада оркестров

В Хабаровске в День города автомобилистов ждут временные перекрытия дорог. Ограничения связаны с проведением крестного хода и марш-парада духовых оркестров «Амурские волны».
С 12:00 до 13:00 будет закрыто движение по улице Тургенева на участке от площади Славы до Комсомольской площади. В это время пройдёт крестный ход.
Позже, с 14:00 до 17:45, движение транспорта ограничат на улицах Муравьёва-Амурского и Карла Маркса от Тургенева до Льва Толстого. Здесь состоится марш-парад участников фестиваля «Амурские волны».
Водителей просят учитывать перекрытия при планировании поездок через центр города.