Дмитрий Демешин поздравил хабаровчан с 168-летием краевой столицы

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей с Днём города. В своём обращении он подчеркнул стратегическую роль Хабаровска и отметил, что главное богатство столицы — это её жители. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В своём официальном канале Дмитрий Демешин написал:
«Сегодня День рождения нашей краевой столицы — города Хабаровска, оплота России на восточных рубежах! 168 лет назад русские солдаты и офицеры заложили на берегах великой реки военный пост, который в считаные десятилетия стал центром развития всего региона».
Глава региона отметил, что сегодня Хабаровск — это крупнейший город Дальнего Востока, транспортный и логистический узел, центр развития и международного сотрудничества, образовательная и культурная столица. По его словам, на город равняются не только соседи, но и жители центральных регионов страны.
Губернатор подчеркнул, что главным богатством Хабаровска являются не географическое положение, не природные ресурсы и не великий Амур, а сами хабаровчане.
«День города объединяет всех нас. У нашего края нет окраин, зато есть замечательный центр, который с каждым годом становится краше и комфортнее», — написал Дмитрий Демешин.
Он пожелал городу процветания и постоянного роста. Праздничные мероприятия по случаю 168-летия Хабаровска проходят во всех районах краевой столицы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru