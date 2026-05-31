Названы регионы России, где курят меньше всех

Рейтинг регионов с наименьшей распространенностью курения табака возглавили Чечня, Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Об этом следуют данные Минздрава РФ, которые изучило РИА Новости.
Согласно статистике за апрель 2026 года, Чечня показала результат 0,56% курящих. В тройку лидеров также вошли Чукотка (1,03%) и Краснодарский край (4,26%) — показатели рассчитаны для населения от 18 лет.
Также в список субъектов РФ с самыми низкими показателями курящих вошли Ингушетия (6%), Ивановская область (6%) и ДНР (7,02%).
Как сообщал KP.RU, в апреле 2026 года четверка регионов России — республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва — была признана самой трезвой.
Согласно опросу KP.RU, 32% россиян заявили, что вообще не пьют алкоголь.