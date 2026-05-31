В России займутся популяризацией механизма европротокола

Он позволяет зарегистрировать ДТП без вызова сотрудников ГАИ.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Власти РФ проработают вопрос популяризации оформления документов о дорожно-транспортных происшествиях без участия сотрудников полиции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

В России оценят уровень информированности водителей о возможности составления европротокола, позволяющего зарегистрировать ДТП без вызова сотрудников ГАИ, а также займутся популяризацией указанного механизма.

Механизмом европротокола можно воспользоваться, только если в аварию попало не более двух транспортных средств и на оба оформлены действующие полисы ОСАГО, в которые внесены попавшие в ДТП водители (проверить полис ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков). Также в ДТП не должно быть пострадавших лиц и поврежденных объектов инфраструктуры, личных вещей или посторонних предметов.

Сумма выплаты при оформлении с помощью европротокола не может превышать 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий между водителями и наличии подробной фотосъемки места ДТП.

Ответственными за оценку информированности и популяризации механизма назначены профессиональное объединение страховщиков, Банк России, Минцифры, МВД и исполнительные органы субъектов. По результатам проделанной работы будет представлен доклад в правительство.