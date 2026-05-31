Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для беременных женщин

РИА Новости: Колунов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин.

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов в разговоре с РИА Новости предложил ввести бесплатный проезд для женщин в период беременности на всех видах городского пассажирского транспорта.

«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности. Это запрос наших граждан, не раз слышал его на встречах и приемах. Тема крайне важная, и в ближайшее время я обращусь с соответствующим предложением к министру транспорта России», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что было бы правильным предоставлять такую льготу на основании документа о постановке на учет по беременности. По его словам, это позволит избежать злоупотреблений и сделает контроль максимально простым.

«Снятие с учета по беременности сегодня происходит автоматически, соответственно, и льготу можно привязать к этому процессу — она будет прекращаться одновременно со снятием с учета», — добавил он.

Колунов подчеркнул, что реализация данной инициативы снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также станет очередной мерой поддержки, призванной поддержать демографию и рост рождаемости в стране.