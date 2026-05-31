Кара нашла бившие по РФ самолеты: суперракету запустили на тайный аэродром

Об ударе крылатой ракетой Х‑59/69 по авиабазе Канатово в Кировоградской области сообщили в пророссийском подполье. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что целью удара могли стать истребители, в том числе которые Киеву предоставили западные партнёры.
"Канатово — это военная база, построенная во времена Советского Союза, сейчас там размещена военно‑воздушная база Украины. Там может базироваться авиация, которая осталась от Советского Союза в виде МиГ‑29, Су‑24. Дополнительно к ним там могут быть истребители F‑16 и Mirage. Там же могут быть склады беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, на базе Канатово могут быть размещены вычислительные центры, которые занимаются программированием этих аппаратов и управлением ими", — рассказал военный эксперт.
Он уточнил, что из района Канатово ВСУ могли наносить удары беспилотниками по Херсону, Запорожью, Брянской и Курской областям.
Матвийчук подчеркнул, что обслуживают истребители F‑16 и Mirage и работают в вычислительных центрах специалисты из Великобритании, Германии и Франции.
«В момент удара на этой базе там могло быть от 50 до 100 человек обслуживающего персонала», — объяснил он.
Собеседник издания подчеркнул, что Канатово — это известная военно‑воздушная база, и ракетный удар по ней нанёс серьёзный урон обороноспособности ВСУ.