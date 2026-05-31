Некоторые россияне смогут получить две пенсии в июне

Ранее сообщалось, что часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за Дня России. Праздник в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные продлятся до 14 июня включительно. По закону, если дата выплаты приходится на праздник или выходной, деньги перечисляют заранее — в последний рабочий день перед ним. Пенсионеры, которые обычно получают выплаты 6 и 7 июня, увидят средства 5 июня. Получателям с датами 12, 13 и 14 июня деньги придут 11 июня. Такой же порядок применят к выплатам, которые выпадают на 20−21 и 27−28 июня: их перечислят 19 и 26 июня соответственно. Перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.