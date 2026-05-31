Некоторые россияне смогут получить две пенсии в июне

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение ещё и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — сказала Коваленко.
По словам эксперта, такая схема касается бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях. Если человек накопил нужный стаж и пенсионные баллы, он может получать выплату от ведомства и страховую пенсию через Социальный фонд. Коваленко уточнила, что право на две выплаты есть не только у бывших силовиков. В эту категорию также входят космонавты, представители лётного состава, участники Великой Отечественной войны, граждане с инвалидностью из-за военной травмы и семьи погибших военнослужащих.
Эксперт подчеркнула, что второй вид пенсии не назначают автоматически всем бывшим военным. Для этого нужно подтвердить гражданский стаж и достаточное количество пенсионных коэффициентов.
Ранее сообщалось, что часть пенсий в июне выплатят досрочно из-за Дня России. Праздник в 2026 году выпадает на пятницу, 12 июня, поэтому выходные продлятся до 14 июня включительно. По закону, если дата выплаты приходится на праздник или выходной, деньги перечисляют заранее — в последний рабочий день перед ним. Пенсионеры, которые обычно получают выплаты 6 и 7 июня, увидят средства 5 июня. Получателям с датами 12, 13 и 14 июня деньги придут 11 июня. Такой же порядок применят к выплатам, которые выпадают на 20−21 и 27−28 июня: их перечислят 19 и 26 июня соответственно. Перенос произойдёт автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.
